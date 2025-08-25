Блогеру Арсену Маркаряну могут предъявить новые обвинения

Адвокат Александр Карабанов рассказал, что блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в публичных призывах к терроризму, могут быть предъявлены новые обвинения, связанные с половыми актами с несовершеннолетними, если следствие подтвердит соответствующие факты, сообщил Life.ru .

По словам эксперта, видео, где Маркарян якобы признается в половых актах с несовершеннолетними, стало основанием для проверки Следственным комитетом. Если следствие подтвердит реальность этих событий, будет возбуждено новое уголовное дело, которое затем объединят с уже существующим производством.

Адвокат пояснил, что в случае подтверждения фактов обвинение может быть предъявлено по статье 134 УК РФ, предусматривающей до 4 лет лишения свободы. Если будет доказано применение насилия или использование беспомощного состояния потерпевших, наказание может быть ужесточено до 6 лет по статье 132 УК РФ.

Особо тяжкое наказание грозит в случае, если действия совершены в отношении двух и более лиц, не достигших 14 лет. В этом случае максимальный срок лишения свободы может составить до 20 лет. Следствие будет устанавливать личности и возраст потерпевших, а также обстоятельства произошедшего, отметил Карабанов.