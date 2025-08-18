Блогерам стали запрещать фотографироваться с едой в лакшери-ресторанах Москвы

Блогеры начали массово жаловаться на то, что им запрещают снимать видео и фотографироваться в модных ресторанах Москвы. Сотрудники одного из заведений объясняли «новое правило» тем, что такие клиенты мешают другим посетителям, сообщает «Осторожно, Москва» .

Издание опубликовало видео с девушками, которые лично попали под запрет на съемку в ресторане. Утверждается, что кадры запечатлены в одном из заведений на Большой Никитской улице.

Как пишут журналисты, героини видео заказали себе еду и успели несколько раз сфотографироваться на телефон, после чего к ним подошли сотрудники. Посетительниц попросили прекратить съемку, объяснив это тем, что они мешают другим людям. В итоге девушкам разрешили сделать всего пять фотографий.

СМИ отмечает, что в столичных ресторанах уже сложился «новый тренд», заключающийся в запрете на фотографирование во время еды. Одни люди поддержали его, другие же остались недовольны, не понимая, на каком основании им стали запрещать фотографироваться.