Блогер Стас «Ай, Как Просто!» высказался в пользу блокировки Twitch

В России не планируют блокировать Twitch. Блогер Стас «Ай, Как Просто!» высказал свое мнение об этой платформе и предложил ей аналог.

По словам Стаса Васильева, изначально Twitch был предназначен исключительно для игр, предоставляя пользователям возможность играть и транслировать свои сессии. Тем не менее, многие стримеры хотели просто общаться с аудиторией. В таких случаях они прибегали к хитростям: запускали игровой процесс, притворяясь, что сосредоточены на игре, но при этом общались со зрителями и отвечали на их донаты.

С течением времени Twitch претерпел кардинальные изменения и превратился в платформу для видео. Теперь его можно рассматривать как онлайн-кинотеатр, уверен Стас «Ай, Как Просто!». Сегодня пользователи приходят на Twitch, чтобы наслаждаться фильмами с комментариями стримеров — такая форма контента стала весьма популярной.

С начала текущего года сервис уже подвергался ряду санкций: в январе ему был назначен штраф в три миллиона рублей с указанием удалить запрещенные материалы, касающиеся порнографии и наркотиков. В августе сумма штрафа составила пять миллионов рублей за несоблюдение определенных требований. Однако, по словам блогера, подобный контент на Twitch отсутствует, поскольку это очень жестко контролируется.

«А вот дискредитация ВС РФ там, в принципе, в каждом втором стриме. Поэтому Twitch, как мне кажется, заблокировать рано или поздно стоит», — заявил Стас Васильев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Он также рассказал об аналоге — VK Play. По его словам, этот сервис намного лучше, и рано или поздно люди туда перейдут. Кроме того, блогер подчеркнул, что уже стримил там, и свой опыт он описал как положительный.