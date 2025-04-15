Блогер объяснил, зачем мигранты сдают своих детей в российские детские дома

Стас «Ай, как просто» рассказал о «жилищной программе» мигрантов в России

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik выразил мнение касательно причин, побуждающих мигрантов из Средней Азии отдавать своих детей в детские дома.

По наблюдениям, детские дома в России все чаще принимают детей мигрантов.

Стас «Ай, как просто!» раскрыл детали некой «жилищной программы» иностранцев.

По его словам, трудовые мигранты привозят свои семьи в Россию и сдают детей в детские дома, где государство берет на себя все расходы по их содержанию. По достижении совершеннолетия эти дети получают жилье, оплаченное из государственного бюджета.