Блогер Гусейн Гасанов просит прекратить дело об отмывании 65 млн рублей

Блогер Гусейн Гасанов просит следователей прекратить в отношении него уголовное дело об отмывании 65 млн рублей, сообщает Baza .

Ранее блогера Гусейна Гасанова опять объявили в розыск по делу об отмывании средств. В Екатеринбурге задержан глава благотворительной организации Михаил Арзамасцев, в учреждении эксплуатировали людей и отмывали деньги под видом помощи бездомным.

СКР завершил расследование данного дела и направил его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Но Гусейн Гасанов и его адвокат Михаил Юсупов просят прекратить уголовное преследование. По их словам, блогер не осознавал криминальный характер своих действий, он считал, что сэкономленные деньги были получены от законной бизнес-деятельности.

«Его действия по расходованию указанных денежных средств не могут образовывать состав легализации, ввиду отсутствия умысла», — сказал юрист.

Следствие уверено, что Гасанов в 2019–2021 годах уклонился от уплаты налогов на сумму более 175 млн рублей, 68 млн рублей из них он легализовал с помощью разных схем и приобрел апартаменты в деловом центре «Москва-Сити». За отмывание денег в особо крупном размере блогеру грозит до 7 лет тюрьмы.

В прошлом году после выдвинутых обвинений блогера заочно арестовали и объявили в международный розыск, так как он покинул Россию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.