Блогер дал практичные советы, как привлечь больше подписчиков

Люди любят контент, который вызывает у них отклик, особенно если они узнают в нем себя. Эмоции подталкивают зрителей и читателей к подписке, лайкам и комментариям. Об этом РИАМО сообщил фитнес-блогер Александр Колесник.

31 августа будет отмечаться День блога. Идея этого праздника появилась в 2005 году, когда в LiveJournal сопоставили слово blog с цифрами 3108. Поэтому этот день отмечают 31 августа.

«Один из способов привлечь больше подписчиков — вызывать эмоции у аудитории. Люди любят контент, который вызывает у них отклик, особенно если они узнают в нем себя. Эмоции подталкивают зрителей и читателей к подписке, лайкам и комментариям», — сказал Колесник.

Качество контента

Однако для начала блогер посоветовал поработать над качеством контента. Независимо от того, что именно создается: фото, видео или текст, — он должен соответствовать минимальным стандартам. Если речь идет о видео, нужно убедиться, что картинка освещена хотя бы минимально. Это может быть дневной свет или простая кольцевая лампа.

«Дорогое оборудование необязательно: достаточно использовать свет из окна или снимать на улице в золотой час (около 16:00 и позже). Звук тоже важен: можно использовать недорогие петличные микрофоны или записывать звук на второй телефон и накладывать его на видео. Если речь о фото, то оно должно быть эстетичным и качественным. Что касается текста, то важно придерживаться грамотности. Рекомендуется хотя бы прочитать книгу „Пиши, сокращай“ для понимания базовых принципов», — посоветовал блогер.

Колесник объяснил, что плохо структурированный текст воспринимается тяжело и вряд ли будет дочитан до конца, поэтому нужно делать абзацы и соблюдать основные правила написания.

«После того как базовое качество контента привлечет внимание зрителя, важно замотивировать его подписаться. Не забывайте в конце публикации, будь то текст или видео, напомнить зрителю подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Этот призыв к действию не должен быть слишком навязчивым, но и не стоит его упускать», — отметил эксперт.

Фитнес-блогер подчеркнул, что есть всего 2–3 секунды, чтобы зацепить зрителя, поэтому нужно придумать цепляющий заголовок, который заинтересует его и побудит дочитать пост до конца или досмотреть видео. Заголовок и призыв к действию — ключевые элементы, которые помогут увеличить число подписчиков.

«Не забывайте и про российские соцсети, особенно в условиях ограничений на зарубежные платформы. Например, „ВКонтакте“ предлагает программу „Акселератор сообществ“, которая помогает авторам попасть в ленту рекомендаций и привлекать новых подписчиков. Аналогичная программа есть и на RuTube. Для участия нужно обратиться в официальное сообщество или найти соответствующую информацию в интернете», — заключил Колесник.