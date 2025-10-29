Благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится до конца 2026 года

Благоустройство городского парка в Щелкове идет полным ходом, и уже видны значительные изменения, которые сделают это место еще более комфортным и привлекательным для жителей. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на создание качественных общественных пространств по всей стране. До конца следующего года все мероприятия будут завершены, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Одним из ключевых этапов стало благоустройство центральной аллеи, где уже на 70% уложена декоративная плитка. Это создает ровную и эстетичную поверхность, устойчивую к погодным условиям и удобную для прогулок. Параллельно формируется новая сеть тропинок, которые соединят все зоны парка в единую систему. Уже появляются очертания площадок для отдыха — уютных мест с лавочками и зелеными насаждениями, где можно посидеть и насладиться свежим воздухом. Готовы основания для спортивных и воркаут-зон, где будут установлены современные тренажеры для занятий фитнесом на открытом воздухе. На кольце будущей прогулочной зоны подготовлено специальное место для качелей с подсветкой — это добавит парку романтики и позволит наслаждаться прогулками даже вечером.

Не менее важным стало обновление велодорожки: здесь уложили первый слой асфальта, обеспечивающий гладкую и безопасную поверхность для велосипедистов. Вдоль дорожки установили опоры освещения, протянули электрический кабель и смонтировали современные светильники, которые обеспечат хорошую видимость в темное время суток. Это особенно важно для любителей вечерних прогулок и занятий спортом.

На месте старой площадки «Сказка» планируется создать новую детскую игровую зону. Здесь появятся песочница, современные малые архитектурные формы (например, игровые домики и скульптуры), а также деревянный настил, который сделает игры более безопасными и разнообразными. Кроме того, начались работы по благоустройству специальной площадки для выгула собак — с зонами для активных игр и отдыха питомцев, что позволит владельцам собак гулять комфортно и без конфликтов. Также готовится место для детского автогородка, где ребята смогут учиться правилам дорожного движения в игровой форме, развивая навыки безопасности.

Территория парка активно озеленяется: специалисты проводят санитарную вырубку сухостойных и больных деревьев, консультируясь с дендрологами, чтобы сохранить здоровую растительность и предотвратить риски. В следующем году планируется масштабная посадка новых деревьев и кустарников, которые создадут тень, улучшат микроклимат и добавят парку природной красоты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства — оно проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».