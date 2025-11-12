Благоустройство территории возле ДК «Саввино» завершается в Балашихе

Депутат Совета депутатов городского округа Сергей Щукин осмотрел обновленную территорию вместе с активными жителями микрорайона Саввино. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По многочисленным обращениям и пожеланиям местных жителей на территории провели благоустройство. В ходе работ заасфальтировали дорожки, уложили тротуарную плитку, обустроили газоны, смонтировали систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

В ближайшее время планируется завершить работы по организации уличного освещения. Это позволит сделать пространство комфортным и безопасным для прогулок в вечернее время.

Сергей Щукин подчеркнул значимость постоянного диалога с горожанами. В ходе встречи основное внимание уделили вопросам детской безопасности вблизи школы — местные жители выступили с инициативой обустроить приподнятый тротуар, чтобы обезопасить пешеходов.

«Возьмем данное обращение в работу и в кратчайшие сроки устраним недочеты. Мы получаем множество обращений от жителей и оперативно включаем их в работу для последующего решения», — сказал Сергей Щукин.

Представители администрации регулярно проводят обходы территорий и встречи с жителями, чтобы напрямую услышать их обращения, предложения и лично ответить на вопросы.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.