Благоустройство сквера «Славянской дружбы» в Лотошине завершили на 48%

Продолжается благоустройство сквера «Славянской дружбы» в поселке Лотошино. Здесь планируется сделать зону отдыха и установить стелу «Населенный пункт воинской доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы, стартовавшие в начале августа, выполнили уже почти наполовину, строители сделали 48% от общего объема запланированных работ.

Рабочие заливают тротуар для благоустройства территории, выполняя следующие этапы работ: подготовка основания (выемка грунта, трамбовка, создание песчано-щебневой подушки), установка опалубки, укладка арматуры для прочности и последующая заливка бетонной смесью. После заливки бетон выравнивают. В сквер завозится песок, щебень и другие строительные материалы. Заменяются трубы коммуникаций.

Общая площадь работ составляет 2,85 га. В зоне пешеходной доступности от обновленного сквера в двух поселках — Лотошино и Новолотошино — проживает более 6 тыс. человек, поэтому сквер будет востребован людьми. По плану здесь будут установлены две детские площадки, лавочки, спортивная площадка, малые архитектурные формы. Обновят сквер «Славянской дружбы» до конца октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.