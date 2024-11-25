сегодня в 13:41

Благоустройство подмосковного сквера Ногина завершат до начала декабря

Работы по благоустройству сквера в Богородском округе подходят к завершению. Совсем скоро обновленный сквер откроется для жителей и гостей города, сообщает пресс-служба администрации Богородского горокруга.

Управление благоустройства решило обновить данное общественное пространство неслучайно. Эта территория создает первое впечатление о городе и является важной точкой притяжения.

В середине октября этого года в Богородском округе приступили к обновлению сквера В. П. Ногина. Речь идет о плоскостном благоустройстве данного общественного пространства. Ранее были демонтированы старые конструкции, малые архитектурные формы и зеленые насаждения.

Планом предусмотрена высадка кустарников, деревьев, обновление клумбы перед памятником Ногину. Местонахождение памятника останется прежним. Кроме этого, будут установлены 27 опор освещения, камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», чтобы жители и гости Богородского округа чувствовали себя комфортно. Появятся скамейки, урны. Ранее была уложена плитка.

В настоящее время остается установить МАФы, подключить видеокамеры и убрать строительный мусор. Как отмечают сотрудники Управления благоустройства, в сроки укладываются. Работы планируется завершить в срок до 30 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.