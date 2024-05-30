сегодня в 18:26

Благоустройство Павшинской Поймы в Красногорске завершат в августе

В этом году в округе Красногорск запланировано улучшение Павшинской Поймы, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. В Подмосковье появятся 6 новых набережных. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На обновленной набережной сделают пешеходный мост через реку Банька. Для любителей бега проложат беговую дорожку в 500 м. У воды построят амфитеатр и зоны отдыха.

Сейчас на территории набережной проходят работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети, устройству моста, габионов, лестницы, укладка плитки.

Работы планируют завершить в августе этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.