Благоустройство набережной Тимоново в Солнечногорске завершат в сентябре

Благоустройство следующей очереди набережной озера Сенеж завершат в конце сентября 2025 года. Проект охватывает порядка 3 га территории в мкр. Тимоново и обеспечит создание современной инфраструктуры для отдыха у водоема. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На набережной появится новый спуск к воде с лестницами и пандусом для маломобильных граждан, пляжная зона и два пирса.

В настоящее время подрядчик прокладывает пешеходный настил. Его протяженность составит порядка 1,5 км. По маршруту установят малые архитектурные формы: лавочки и урны, — проведут освещение и видеонаблюдение, проложат дорожки через лесной массив, создадут зоны для прогулок и отдыха.

Работы осмотрели первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин совместно с депутатом Совета депутатов Алексеем Панкратовым и сотрудниками управления благоустройства.

«В конце сентября мы планируем завершить и сдать этот объект. Сейчас уже смонтировано свайное поле полностью, где проходит тропа вдоль озера, а также продолжается монтаж свайного поля для пандуса и тропы с выходом в городок», — прокомментировала начальник управления благоустройства и содержания территории Татьяна Попова.

Комплексное благоустройство набережной выполняют по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

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