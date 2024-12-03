Благоустройство набережной реки Нары в Наро-Фоминске идет полным ходом

В Наро-Фоминске продолжается благоустройство набережной реки Нары. На данный момент идет уже третья очередь работ, сообщает пресс-служба депутата Олега Рожнова.

Когда-то о набережной жители города могли только мечтать. Сейчас это — это самое популярное место встреч и прогулок.

Начало реновации и благоустройства центра города положено в 2016 году, когда был заложен первый камень в основу набережной. Символический старт дали нынешний зампред Московской областной думы Олег Рожнов и руководитель группы компаний «Остов» Игорь Шаповалов.

Два этапа благоустройства — привели в порядок берега реки, «одев» их в брусчатку пешеходных дорожек. Здесь появились и велосипедные дорожки, и скамейки, и качели, и уличная библиотека, и деревянные настилы и ступени, ведущие к воде. Высажены деревья и кустарники.

Третья очередь — это 1,5 км вверх по течению. Прогуливаясь, горожане и гости Наро-Фоминска смогут дойти до Перинатального центра и спорткомплекса «Трудовые резервы».

«Изюминка» проекта — пешеходные дорожки на сваях, широкие велосипедные дорожки, пирс, красивые лестницы и смотровая площадка. Она уже заняла свое место на высоком берегу реки.

Именно здесь и прошло выездное совещание с подрядчиком: зампред Мособлдумы Олег Рожнов задает вопросы, выясняя нюансы хода работ.

«Мы с Игорем Шаповаловым стояли у истоков этого проекта. Сейчас инспектирую ход работ — третью очередь набережной нам удалось включить в областной бюджет: выделено более 500 млн рублей. Уверен, это пространство будет одной из самых красивых набережных в Московской области», — отметил Олег Рожнов.

Контракт рассчитан на два года: официальный срок сдачи — июль 2025 года. Но подрядчик не исключает того, что набережная будет сдана раньше этого срока.

Строительство объекта проходят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.