Благоустройство и сроки ремонта МКД обсудили на выездной администрации в Шатуре

В начале выездной администрации, которая прошла в Шатурской модельной библиотеке, депутат совета депутатов муниципального округа Шатура Ольга Бурмистрова поблагодарила членов клуба «Активное долголетие» за то, что они всегда откликаются и принимают участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, плетут маскировочные сети, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Помимо получения общей информации, пенсионеры смогли обратиться к представителям местной власти с личными вопросами. Например, Розу Зимнюкову, как старшую по дому № 32, расположенному на проспекте Ильича, интересовало, когда им в подъезде выполнят ремонт. Разъяснения были даны заместителем главы Сергеем Пигулем. Он дал поручение УК «Прогресс-Рошаль» включить МКД в план ремонта подъездов на 2026 год, но к началу нового осенне-зимнего периода привести в порядок входную группу, чтобы в подъездах было тепло и сухо.

Тема благоустройства волновала Евгению Яворскую. Ей, как жительнице Шатуры, хотелось, чтобы город был уютным и чистым. Но многие владельцы торговых точек забывают наводить порядок на прилегающих территориях и облагораживать их. Начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова обещала обратить на это внимание предпринимателей, особенно тех, чьи торговые объекты находятся на центральной улице и в пешеходных зонах города.

Всего за время проведения выездной администрации было задано около двух десятков вопросов. Многие жители получили разъяснения на месте.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.