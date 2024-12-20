Благоустройство и ремонт памятников ВОВ проведут в округе Шатура в 2025 году

По поручению главы городского округа Шатура Николая Прилуцкого, к 80-летию окончания Великой Отечественной войны необходимо привести памятники в надлежащее состояние.

В селе Середниково планируется провести ремонт памятника и благоустроить прилегающую территорию. В поселке Озеро Белое будет проведен капитальный ремонт, а также подготовлено место для установки звезды и Вечного огня. В поселке Радовицкий будет установлен новый памятник, а также проведено благоустройство территории с последующим устройством Вечного огня. Также планируется продолжить благоустройство у Вечного огня в сквере Победы в селе Дмитровский Погост.

Все работы планируется завершить к 9 мая или 3 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.