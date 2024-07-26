Благоустройство дворовых территорий в Котельниках завершат к 15 августа

Более 1,5 тыс. кв. метров обновленных тротуаров появится в мкр. Силикат Котельников после благоустройства. Комплексное благоустройство территории во дворе домов 15, 17, 18, 18 «А», 8 «А» будет закончено к 15 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За это время будут полностью обновлена тротуарная сеть большого двора, спроектированы новые дорожки, а также дополнительное парковочное пространство.

На этой территории полностью заменят бортовой камень, асфальтобетонное покрытие на тротуарах и проезжей части, будут спроектированы дополнительная парковка и новые тротуары.

1 000 квадратных метров старого асфальтобетонного покрытия будет отфрезеровано с тротуарной сети, проектируются дополнительные 600 кв. метров тротуаров. Будет установлен новый бортовой камень, в том числе и там, где его раньше не было, но он требовался, всего 2 800 погонных метров.

Также будут уложены порядка 6 тыс. квадратных метров нового асфальтобетона на проезжей части — без учета парковочного пространства. На парковках обновят (с учетом новой проектируемой) примерно 2 500 квадратов асфальтобетона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.