Благоустройство детских площадок завершили в Красногорске

В городском округе Красногорск реализуется масштабная программа по благоустройству. В рамках программы делают акцент как на глобальные объекты, так и те, что расположены непосредственно рядом с домом. В 2024 году наряду с Красногорском и Нахабино было уделено повышенное внимание тем обращениям, которые поступали из Путилково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В числе прочих, благоустроенные детские площадки и территории для воркаута появились во дворах на улицах Сходненской, 70-летия Победы, Спасо-Тушинском бульваре.

«Учитывая темпы развития микрорайона и большое количество детишек, важно, чтобы площадки становились территорией досуга и в этом были частью повседневного комфорта. Спасибо жителям за неизменное внимание и неравнодушие в части преобразований и развития округа. И уже сейчас, с учетом пожеланий, формируем программу благоустройства на будущий год», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.