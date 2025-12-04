Благотворительный мастер-класс для детей с ОВЗ провели в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе 3 декабря состоялся благотворительный кулинарный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в рамках акции «Неделя щедрости», организованной местным бизнес-сообществом «ПроБизнес». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Наши предприниматели — люди с большим сердцем, и в эту неделю мы стараемся делать чуть больше добра. Это уже 12-е благотворительное мероприятие за последние три недели. А 7 декабря у нас состоится большой гала-концерт „От сердца к сердцу“, который станет кульминацией нашей акции», — отметила руководитель сообщества для предпринимателей «ПроБизнес» Ирина Лобачева.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие 10 детей с ограниченными возможностями здоровья. Шеф-кондитер, владелица кондитерской студии в Видном Виктория Иванова провела для детей мастер-класс по приготовлению кейк-попсов — популярных десертов на палочке. Под руководством кондитера дети самостоятельно формировали шарики из бисквитной крошки, окунали их в растопленный шоколад и украшали цветной посыпкой.

«Я специально выбираю простые и увлекательные рецепты, чтобы у каждого ребенка обязательно получилось. Работа с особенными детьми требует тщательного подхода и трепета. Видно, как они стараются и как радуются результату. Для меня большое счастье внести свою частичку в их развитие», — поделилась шеф-кондитер из Видного Виктория Иванова.

В пресс-службе добавили, что помимо кулинарных мастер-классов, в кондитерской студии регулярно проходят творческие занятия по изготовлению печенья, капкейков, а также мастер-классы по бисероплетению и рисованию. Такие мероприятия помогают детям развивать творческие способности и социальные навыки в доброжелательной атмосфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.