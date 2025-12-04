Благотворительный марафон «Поверь в себя» прошел в Орехово-Зуеве 2 декабря

В Орехово-Зуеве 2 декабря состоялся благотворительный марафон «Поверь в себя» в поддержку мастерских «Империя Ремесел», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуеве 2 декабря прошел традиционный благотворительный марафон «Поверь в себя». Мероприятие было организовано в поддержку производственно-интеграционных мастерских «Империя Ремесел», которые занимаются трудовой реабилитацией молодых инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках марафона прошли мастер-классы по росписи шопперов, изготовлению новогодних игрушек и мыла. Также была организована ярмарка, где посетители могли приобрести сувениры, созданные воспитанниками «Империи Ремесел».

Молодых мастеров поддержал председатель Совета депутатов округа Александр Бабаев. Он отметил, что особенно запомнились новогодние игрушки, сделанные с душой, и призвал обратить внимание на работы мастерских для создания праздничной атмосферы дома или в офисе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.