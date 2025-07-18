Благомарафон в Мелихове помог актрисе Зиминой продолжить выступать на сцене

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» завершился ежегодный благотворительный марафон «Не уставайте делать добро!», который в 2025 году музей-заповедник проводил совместно с благотворительным марафоном фонда «Артист». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В ходе марафона собирали средства в помощь актрисе «Коляда-театра» из Екатеринбурга Тамаре Зиминой, стремительно теряющей слух. 15 июля необходимая сумма была собрана.

Марафон стартовал 2 июля. В поддержку Тамары Васильевны выступили квартет имени А. А. Алябьева и народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Музыканты квартета имени А. А. Алябьева исполнили шедевры мировой классики, в том числе знаменитый «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», а также вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), снятого по мотивам повести Чехова «Драма на охоте». Во второй части программы несколько композиций под аккомпанемент квартета исполнила солистка Московской областной филармонии Людмила Боталова. Прозвучали такие песни, как «Все стало вокруг голубым и зеленым» из фильма «Сердца четырех» (1941), «Горними тихо летела душа небесами» (муз. П. И. Чайковского, слова А. К. Толстого), а также «Песня о встречном» из кинофильма 1932 года «Встречный». Завершили свое выступление музыканты вальсом Арама Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад», а на бис исполнили вальс Евгения Доги.

Народная артистка РСФСР Лариса Анатольевна Лужина провела творческую встречу с поклонниками: она читала стихи, отвечала на их вопросы и делилась воспоминаниями — актриса рассказала о блокадном детстве, первом актерском гонораре — котлете, съемках с Владимиром Высоцким в картине «Вертикаль» и мечте юности — сыграть Нину Заречную из знаменитой чеховской «Чайки». Актриса призналась, что ей очень понравилось в Мелихове.

Все средства, вырученные от продажи билетов, пошли на слуховой аппарат для Тамары Зиминой. Весомый вклад внесли участники фонда «Артист», не последнюю роль сыграли и онлайн-пожертвования, платформой для которых активно пользовались посетители музея.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

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