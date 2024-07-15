Бизнесмены Подмосковья теперь могут онлайн получить место для работы ларьков

Предприниматели Подмосковья теперь могут онлайн получить место для размещения не только фудтраков или тележек, но и таких нестационарных торговых объектов, как павильоны, киоски и торговые палатки. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках оптимизации услуги, помимо расширения списка видов торговых объектов, модернизирована интерактивная карта: добавлен фильтр по месту размещения, например, общественное пространство, парк, пляж или зона отдыха. Кроме того, для каждой подобранной точки показаны важные характеристики: адрес, тип объекта, специализация и стоимость аренды в месяц», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

К нестационарным торговым объектам (НТО) относятся киоски, бахчевые развалы, ларьки, палатки и другие небольшие павильоны. Если предприниматель хочет поставить такие объекты в Подмосковье, ему необходимо на региональном портале подать заявление в администрацию муниципалитета, на территории которого он планирует вести деятельность.

Услуга «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта» доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Решение направляется в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.