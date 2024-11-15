Бизнесмена из Мытищ привлекут к ответственности за продажу алкоголя у гимназии

В ноябре в Мытищах состоялись контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению ограничений розничной продажи алкогольной продукции вблизи образовательных учреждений, организованные Минсельхозпродом Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мониторинга было выявлено нарушение — продажа алкоголя в одном из магазинов на Новомытищинском проспекте осуществлялась в зоне запрета, расстояние от МБОУ СОШ № 2 составляло менее 100 метров. В отношении юридического лица составлен протокол о проведении контрольной закупки, возбуждено административное делопроизводство. Предприятию грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Всего в текущем квартале было проверено свыше 60 торговых объектов, незаконная деятельность пресечена на 25 из них. Последние подобные мероприятия прошли в Клину, Дзержинском и Черноголовке. В данных муниципалитетах выявлено три продуктовых магазина, осуществлявших торговую деятельность с нарушениями.

Индивидуальным предпринимателям грозят штрафы в обще сумме до 120 тысяч рублей. В министерстве уточнили, что помимо юридических лиц к ответственности привлекаются и физические лица (ИП) ­– штраф может составлять до 40 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.