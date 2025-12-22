Бизнес-психолог назвал ключевой навык руководителя в 2026 году

Бизнес-психолог Георгий Санин заявил, что современным руководителям в России необходимо уметь удерживать управленческие противоречия и сочетать жесткий контроль с гибкостью, чтобы эффективно работать в условиях неопределенности, сообщает RuNews24.ru .

В последние годы российский управленческий ландшафт претерпел значительные изменения из-за внешнеполитических и экономических вызовов. Руководителям пришлось быстро адаптироваться к новым условиям, что повлияло на динамику развития менеджмента.

Санин отметил, что увольнения среди топ-менеджеров чаще происходят не из-за ошибок в стратегии, а из-за управленческого истощения. По его словам, современные реалии требуют от лидеров не только жесткости или мягкости, а умения балансировать между этими стилями.

«Мой опыт работы с собственниками и руководителями показывает, что это ложная дихотомия. Компании, которые делают ставку только на жесткость, быстро теряют инициативу сотрудников и становятся уязвимыми. В то же время чрезмерная ориентация на поддержку приводит к замедлению принятия решений и снижению эффективности», — пояснил Санин.

Эксперт подчеркнул, что в условиях турбулентности и дефицита кадров руководителям важно развивать так называемое парадоксальное лидерство. Это означает сочетание требовательности к результатам, эмпатии и умения адаптироваться к ситуации. Санин отметил, что компании, инвестировавшие в управленческую зрелость, легче проходили кризисы и быстрее восстанавливались.

Он заключил, что устойчивость бизнеса в 2026 году будет зависеть от способности руководителя сочетать разные стили управления, сохраняя этические принципы и фокус на результате.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.