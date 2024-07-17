Бизнес Подмосковья может поучаствовать на выставке в Узбекистане

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает малый и средний бизнес региона принять участие в выставке Automechanika Tashkent 2024. Мероприятие пройдет в Ташкенте 23–25 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Automechanika Tashkent — ведущая выставка автокомпонентов, запасных частей, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей в Узбекистане и Центральной Азии.

Разделы выставки включают автозапчасти, электронику, аксессуары, диагностику, масла, управление дилерскими центрами, автомойки, шины, альтернативные системы и мобильность. Участие в выставке дает возможность продемонстрировать товары и услуги большому числу потенциальных клиентов, наладить контакты с производителями, ремонтными мастерскими и продавцами автомобильных запчастей.

Оставить заявку на участие можно на сайте. Регистрация открыта до 10 сентября.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Диане Долкан по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 18) или по почте: ddo@exportmo.ru.

Помимо участия в международных выставках, фонд предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». С услугами Фонда можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.