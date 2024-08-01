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Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог в 1,5 раза увеличить лимиты на воду

Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева в Богородском городском округе помогла акционерному обществу, занимающемуся разведением редких пород крупного рогатого скота, решить вопрос с увеличением лимитов на водоснабжение, необходимых для развития бизнеса, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Организация успешно занимается племенной и селекционной работой в области животноводства, отличается высоким качеством биопродукции и является постоянным участником выставок.

В связи с увеличением производственных мощностей и объема выпускаемой продукции у животноводческого комплекса возникла потребность в увеличении лимитов водопользования и соответственно водоотведения. Шедшая на протяжении четырех месяцев переписка с ресурсоснабжающей организацией результата не дала. За помощью генеральный директор кампании обратился к руководителю муниципальной приемной Уполномоченного Магомету Сакалову.

Руководителем приемной организована встреча с представителями филиала ГУП МО «КС МО» «Ногинский водоканал», в результате которой вопрос успешно разрешился.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.