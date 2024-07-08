Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю получить участок без торгов

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу обратился бизнесмен из Жуковского с просьбой в оказании содействия в предоставлении аренды земельного участка без проведения торгов, сообщает пресс-служба бизнес-омбудмена Подмосковья.

Занимающийся продажей газового оборудования предприниматель приобрел объект недвижимости, расположенный на земельном участке, принадлежащем муниципальному образованию. Данный участок находился в аренде у предыдущего владельца здания, срок договора аренды земли подходил к концу.

По поручению Владимира Головнева руководитель общественной приемной уполномоченного в городском округе Жуковский Владимир Лучин взял на контроль решение вопроса.

Руководитель общественной приемной Владимир Лучин организовал встречу предпринимателя с администрацией муниципального образования, в результате которой собственник объекта подал через портал РПГУ заявление с просьбой заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов, по истечении 30 дней после подачи заявления получено решение о предоставлении участка. На данный момент договор с новым арендатором земли подписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.