Биотехнологический индустриальный парк в Шанхае посетила делегация из Москвы

Делегация из Москвы побывала в биотехнологическом индустриальном парке «Бэйкэчуан» (Beike Chuan, North Tech Innovation), который находится в шанхайском районе Хункоу. Визит был организован в рамках участия экспортно ориентированных московских компаний в 25-й Китайской международной промышленной выставке (China International Industry Fair, CIIF), сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В ходе деловых переговоров участники рассмотрели возможности для углубления сотрудничества в биотехнологической сфере между Москвой и китайскими промышленными предприятиями.

«Город укрепляет промышленную кооперацию в высокотехнологичных отраслях промышленности с дружественными странами, в частности с таким стратегическим партнером, как Китай. Опыт Шанхая по созданию экосистемы „инкубатор — акселератор — индустриальный биотехнологический парк“ представляет для нас особую ценность в рамках развития собственной ОЭЗ „Технополис Москва“. Мы видим значительный потенциал для совместных российско-китайских инициатив в области синтетической биологии, биопроизводства и научных исследований», — отметила в ходе своего выступления заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Ольга Виданова.

Она уточнила, что для зарубежных компаний, которые планируют локализовать производство в Москве, город готов предложить комплексную поддержку, включая, например, налоговые преференции и обеспечение городского заказа.

Индустриальный парк «Бэйкэчуан», запущенный в апреле 2024 года, стал первым в районе Хункоу специализированным объектом, созданным для нужд биотехнологической отрасли. Парк является важной частью «Плана по развитию научно-технических инноваций Северной средней кольцевой автодороги» в русле «Программы десяти ключевых инициатив района Хункоу на 2024 год». Его концепция сочетает в себе функции инкубатора, акселератора и промышленной площадки, что способствует созданию целостной инновационной экосистемы в области синтетической биологии и биопроизводства. Площадь парка составляет более 903 тыс. кв. м.

Среди резидентов парка — мировой лидер в области синтетической биологии компания «Ланьцзин Вэйшэнву» (известная на международном рынке как Bluepha). Эта компания вложила порядка 1 млрд юаней в создание совместной исследовательской платформы, а также инновационного центра «Тяньгун Кайу».

«Мы рады приветствовать делегацию Москвы в нашем индустриальном парке. Для нас важно не только развивать внутренний рынок, но и выстраивать международные партнерства. Москва демонстрирует серьезный прогресс в развитии фармацевтики и биотехнологий, и мы видим возможности для кооперации — от трансфера технологий до выхода на российский рынок», — подчеркнул руководитель научно-исследовательской группы «Тяньгун Кайу» Чжу Сяофэн.