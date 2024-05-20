Биологи просят не тревожить уток и их птенцов вблизи водоемов Подмосковья

Специалисты предупреждают жителей Подмосковья о том, что у уток уже вывелись птенцы. В это время биологи рекомендуют выгуливать собак подальше от водоемов, не шуметь и не мусорить в водоохранных зонах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что кряква является охотничьим ресурсом, однако охота на эту птицу разрешена лишь в определенное время в году, сейчас сезон охоты на пернатую дичь в регионе завершен.

«Помимо этого, в Подмосковье обитают краснокнижные представители утиных и других редких птиц, обустраивающих свои гнезда и выкармливающих птенцов вблизи водоемов, поэтому в весенний период необходимо соблюдать определенные правила, отдыхая или гуляя у водоемов», — заметил Фирсов.

Весенняя пора для пернатых является важным периодом для продолжения рода, так как в это время утиные выводят и растят свое потомство. По мнению специалистов, громкие звуки, проезд спецтехники, выброс мусора и выгул собак без поводка и намордника в водоохранной зоне водоема могут привести к разорению гнезд водоплавающих птиц и гибели птенцов.

В Подмосковье обитают следующие виды водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу Московской области: чернозобая гагара, малая, красношейная и серощекая поганки, малая выпь, серый гусь, пискулька, лебедь-кликун, серая утка, шилохвость.

«Собаки имеют превосходное обоняние, они могут учуять пернатых, высиживающих кладку, и стать виновниками разорения гнезд и гибели птенцов, именно поэтому вблизи прудов, озер и рек весной мы советуем нашим жителям выгуливать домашних любимцев в наморднике на коротком поводке, а по возможности уходить в другие места, где риск причинения вреда животному царству будет минимален», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.