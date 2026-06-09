Биохимик Карасев объяснил любовь к запаху скошенной травы

Запах скошенной травы нравится людям из-за эволюции, работы памяти и воздействия на эмоции. Об этом рассказал биохимик, врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев, сообщает Life.ru

Карасев объяснил, что запах скошенной травы мог помогать древним людям находить места с пищей — леса и поля. Компоненты аромата также воздействуют на гиппокамп, который связан с эмоциями и памятью.

Личные воспоминания усиливают эффект. Если в детстве запах травы был связан с приятными моментами, во взрослом возрасте он может вызывать чувство комфорта, ностальгии и тепла.

Восприятие такого запаха зависит и от генов. По словам биохимика, рецептор OR2J3 влияет на то, насколько тонко человек чувствует аромат травы.

При этом скошенная трава может быть опасна для аллергиков. Вдыхание ее компонентов иногда запускает аллергическую реакцию, которую раньше называли «сенной лихорадкой».

Риск повышают химикаты, гербициды и пестициды, которыми обрабатывают поля. При скашивании они попадают в воздух и могут повлиять на иммунный ответ или вызвать токсическое воздействие при длительном вдыхании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.