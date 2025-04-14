Bild: в немецкой деревне с населением планируют разместить до 45 беженцев

В немецкой деревне Гунцесрид-Зеге с населением всего 79 человек власти хотят разместить до 45 беженцев. Этим решением недовольны местные жители, сообщает RT со ссылкой на Bild.

Против размещения беженцев собраны 106 подписей.

Бургомистр общины Блайхах-Гунцесрид Кристоф Эндрес заявил, что решение приняли окружные власти. Однако, по его словам, место не подходит для интеграции беженцев, а ближайшая инфраструктура находится только в восьми километрах.

Как пишет издание, часть местных жителей опасается, что без доступа к работе и транспорту беженцы окажутся изолированном положении.

Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Новоприбывшим в ФРГ украинским беженцам откажут в получении высоких пособий по безработице, они смогут рассчитывать только на стандартную поддержку по предоставлению убежища.