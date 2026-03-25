«Билайн» опроверг сообщения о блокировке интернета при включенном Telegram

Оператор «Билайн» опроверг информацию о блокировке интернета при включенном Telegram. Пользователи жаловались, что якобы работа мессенджера на любом устройстве блокирует выход в Сеть.

«Информация о необходимости отключить Telegram для корректной работы других сервисов, а также о „процессе блокировки мессенджера“ не соответствует действительности», — сообщила компания в официальном Telegram-канале.

Ранее в Сети распространилась информация, что провайдеры блокируют интернет, если на любом устройстве открыт Telegram. Фильтрация воспринимает мессенджер как «подозрительную активность» и полностью блокирует доступ в Сеть на гаджете.

Пользователи сообщали, что техподдержка «Билайна» «прямо советовала удалить Telegram». При этом перебои фиксировались как в мобильном, так и в домашнем интернете. Жалобы поступали из различных регионов страны, в том числе из Краснодарского края.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.