Безумно интересно: нижегородский омбудсмен рассказала о работе с людьми
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына призвала жителей не бояться обращаться к помогающим организациям в регионе: специалисты сделают все возможное, чтобы решить вопрос, сообщает pravda-nn.ru.
«Работать с людьми, помогать людям безумно интересно. И ощущения, когда человек пришел с болью, а вышел с решенной проблемой, ни с чем не сравнимы. Не важно, большой это результат или маленький. В избирательной комиссии мы защищали избирателей, кандидатов, их права, решали какие-то вопросы с их дальнейшим выдвижением и регистрацией», — поделилась омбудсмен.
По ее словам, в работе уполномоченного действует правило четырех «П»: правозащита, правотворчество, посредничество и правовое просвещение. Жители обращаются с самыми разными вопросами: много заявлений связано с нарушением прав в судебной и правоохранительной области, часто приходят письма из мест лишения свободы.
Среди других распространенных категорий — вопросы пенсионного, медицинского обеспечения и жилищные проблемы.