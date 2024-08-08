Безопасность критической информационной инфраструктуры обсудили в Подмосковье

Вопросы развития критической информационной инфраструктуры (КИИ) обсудили на совещании в Московской области. Встреча прошла с участием представителей министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Госкорпорации «Росатом», а также высокотехнологических компаний, работающих в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

«Только в июне Московская область подписала соглашение о сотрудничестве с Росатомом в сфере технологической безопасности критической информационной инфраструктуры. Сегодня мы уже ведем практическую работу в этом направлении. На текущий момент мы определили три ключевых направления взаимодействия — это инвестиционная часть, процесс интеграции подмосковного высокотеха в создание и обеспечение критической информационной инфраструктуры, а также подготовка кадров для развития этой сферы. По всем этим направлениям мы уже начали движение, конечной целью которого будет обеспечение безопасности КИИ в России», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред подчеркнула, что на территории Подмосковья работает большое количество предприятий высокотеха, компаний, занимающихся информационными технологиями и цифровой инфраструктурой. Эти компании могут быть интересны Росатому и как контрагенты, и как партнеры по совместным проектам.

В части кадровой подготовки кадров для работы с КИИ подмосковный Мининвест предложил рассмотреть возможность использования региональных образовательных учреждений. В частности, регион является одним из наиболее активных участников проекта «Профессионалитет», в рамках которого в Московской области уже создано 17 образовательных кластеров, а в следующем году планируется запустить еще три. Этот опыт региона может быть полезен и в рамках создания кадрового резерва для КИИ.

Директор по информационной инфраструктуре Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов в ходе совещания отметил, что компания уделяет большое внимание разработке инновационных технических средств и программных решений. Главная задача в этой работе — обеспечение максимальной надежности систем, работающих в атомной отрасли, особенно на объектах КИИ.

«Росатом в числе первых начал процесс замещения иностранного ПО и оборудования, в том числе и на значимых объектах КИИ. Данная работа ведется с 2019 года, и за это время Госкорпорация стала полигоном для апробации отечественных решений. Наш опыт и экспертиза были высоко оценены на Федеральном уровне, и с июля этого года Росатом получил полномочия по реализации государственной политики в области обеспечения технологической независимости объектов КИИ в России. Это открывает новые возможности для развития отечественных технологий, обеспечивает более эффективное внедрение успешных научно-технических и организационных подходов на федеральном уровне. Важно отметить, что технологическая независимость страны невозможна без специалистов, способных заниматься созданием и эксплуатацией отечественных решений. Именно поэтому обучение кадров работе на отечественных решениях является неотъемлемой частью данной работы», — отметил Евгений Абакумов.

Критическая информационная инфраструктура (КИИ) — это программное обеспечение, системы управления и средства связи, которыми пользуются банки, госструктуры, предприятия топливно-энергетического комплекса и другие организации, повреждение сетей которых может привести к серьёзным последствиям для граждан и экономики. В рамках исполнения Указа Президента РФ № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» Росатом создал АО НПО «Критические информационные системы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.