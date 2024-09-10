Безопасность детских площадок обсудили на конференции по развитию игровой среды

Делегация министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посетила I Всероссийскую конференцию по развитию игровой среды. В рамках мероприятия участники обсудили ключевые аспекты безопасности детских игровых площадок, а также обменялись инновационными идеями и практическими рекомендациями по созданию современных игровых зон по всему региону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Подобные конференции и форумы — отличная возможность для производителей, балансосодержателей площадок и представителей министерства обменяться опытом с ведущими экспертами отрасли. Мы стремимся к тому, чтобы все игровые пространства сейчас соответствовали современным требованиям безопасности и комфорта. Поэтому важно на постоянной основе проводить обучающие семинары и лекции, где каждый сможет найти ответы на часто задаваемые вопросы и открыть для себя что-то полезное», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На конференции были представлены новые научные и деревянные игровые площадки, а также решения по наилучшему оформлению игровых пространств.

В завершении мероприятия участники отметили важность продолжения работы в данном направлении и создания рабочих групп, которые будут заниматься разработкой новых стандартов по безопасности и качеству игровых пространств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.