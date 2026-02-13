Без такси и доставок: телефоны украинцев дали сбой и «переехали» в Челябинск

Тысячи жителей Украины столкнулись со сбоем — их смартфоны перестали корректно определять геолокацию и «переехали» в Россию, сообщает SHOT .

Причиной сбоя стали работа глушилок сигнала и тотальные ошибки геолокации. Телефоны киевлян и жителей других городов ошибочно определяют свое местоположение на границе Челябинской области и Башкирии.

По итогу мобильные приложения, которые не функционируют на территории РФ, автоматически блокируются, выдавая сообщение: «Мы не работаем на территории России». Из-за этого украинцы не могут заказать еду, добраться до дома на такси или сходить на свидание после знакомства в приложениях.

Сбой затронул и финансовые операции — банковские переводы теперь отображаются как совершенные в России. Жители Киева, в частности, в основном якобы оказываются в подмосковных Химках.

