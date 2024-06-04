Без света 10 часов: Украину готовят к зимним отключениям

В Раде предупредили об вводе ограничений электропотребления для украинцев

«Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием», — заявил член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк в эфире телеканала «24 канал», на который ссылается агентство.

Депутат при этом назвал положение энергосистемы страны «сверхсложной».

Ранее власти Украины сообщали, что импорт электроэнергии из Европы не компенсирует дефицит.