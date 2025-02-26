Без осадков и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду температура прогнозируется минус 2 — 0 градусов, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности местами сохранится гололедица.
Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 13 — минус 11 градусов, днем 27 февраля поднимутся до 0 — плюс 2. Также будет без осадков, местами ожидается гололедица.