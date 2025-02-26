Без осадков и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество 26 февраля 2025 07:54

В Подмосковье и столице в среду температура прогнозируется минус 2 — 0 градусов, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.