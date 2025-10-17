Без обмана: могут ли уволить из-за депрессии и панической атаки

Эксперт по HR, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян заявил, что паническая атака или депрессия являются уважительной причиной для пропуска работы только, если сотрудник возьмет справку у врача.

«Если ты прогулял, потому что у тебя психологические проблемы, пошел к доктору, получил справку, что что-то с головой не так. И вообще без проблем. Принес бумажку и сдал. Правда, есть тут одно „но“, руководитель может засомневаться и отправить вас по текущему новому закону на принудительное медосвидетельствование. И если все подтвердится, вопросов нет», — сказал эксперт в эфире радио Spuntik.

По его словам, прогул — это нарушение дисциплины и, если человек отсутствует более 4 часов без уважительной причины, то он должен написать объяснительную, а после трех таких случаев его имеют право уволить.

Не стоит пытаться обмануть руководителя и подписывать бумаги у психологов без лицензии.

