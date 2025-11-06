Беспокойство и истощение: как найти время для себя, если его очень не хватает

Согласно опросу, более трети граждан России испытывают дефицит свободного времени. Наиболее остро эта проблема стоит перед людьми в возрасте от 25 до 44 лет — у каждого восьмого остается всего час на личные нужды. Клинический психолог и кризис-менеджер Надежда Королева рассказала, как можно решить эту проблему, сообщает «Вечерняя Москва».

Основной причиной дефицита свободного времени почти 60% опрошенных порталом HeadHunter.ru и «Битрикс24» считают рабочую загруженность. Также виновниками являются обязанности по дому (второе место) и время, затрачиваемое на дорогу до работы и обратно (третье место).

На последней строчке оказались социальные сети и склонность к откладыванию дел, несмотря на понимание негативных последствий. В связи с этим возникает вопрос: если времени на себя не хватает, откуда же берется время на соцсети и прокрастинацию?

Чаще всего на нехватку личного времени жалуются представители таких профессий, как научные работники и педагоги, HR-менеджеры, маркетологи и специалисты по связям с общественностью, а также деятели искусства и медиа. Реже всего жалуются работники торговли и охраны, а также рабочий персонал, хотя, возможно, им просто некогда об этом говорить.

Клинический психолог и кризис-менеджер Надежда Королева отмечает, что у людей в последнее время действительно мало личного времени из-за работы, но не только из-за нее. Еще свою роль играет неумение устанавливать границы, планировать отдых и правильно расставлять приоритеты. Многие живут в состоянии постоянного долга перед другими и не осознают, что без отдыха их эффективность снижается во всех сферах жизни.

Свободное время — важная потребность человека, особенно работающего. Психологи убеждены, что несколько часов на себя необходимы для психологической саморегуляции.

«Дефицит времени на себя — одновременно и социальная, и психологическая проблема. Решение ее начинается с пересмотра отношения к себе. В конце концов, забота о себе — это тоже ваша ответственность. Кроме того, это признак зрелости», — сказала Королева.

