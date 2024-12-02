Беременные москвички получают письма от патриарха Кирилла

В Москве беременным женщинам, которые посещают церковную больницу святителя Алексия, начали выдавать письма патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка. Вскоре такие письма обращения адресовать беременным в 16 регионах России, участвующих в проекте «Здравствуй, мама!», сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Наталью Москвитину.

В своем обращении патриарх Кирилл благословляет женщину и ее будущего ребенка. Глава Русской церкви желает им «доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни». В обращении также цитируется фраза из Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 27: «да не смущается сердце ваше и да не устрашается».

По словам Москвитиной, 2 декабря первые письма от патриарха Кирилла получили москвички на приеме у гинеколога в церковной больнице.

«Эти письма поддержат женщин в очень уязвимой момент — в начале беременности», — сказала организатор акции — руководитель проекта.

Москвитина отметила, что часто в больницу святителя Алексия приходят россиянки, которым предлагали сделать аборт. В медучреждение будущие мамы приходят «за вторым мнением». В больнице женщинам не предлагают прерывать беременность искусственным способом.