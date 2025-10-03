сегодня в 18:46

Берег озера Черное в Шатуре очистили от бытовых отходов

Сотрудники лесной охраны Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» совместно с представителями администрации муниципального округа Шатура приняли участие во Всероссийской экологической акции «Вода России». Местом проведения субботника стал лесной участок вблизи села Власово, вдоль прибрежной линии озера Черное. В результате совместной работы была очищена территория площадью около 1 гектара, собрано и вывезено порядка 5 кубометров бытового мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Старший участковый лесничий Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» Денис Беляев отметил, что отходы накапливаются здесь в основном из-за отдыхающих и рыбаков.

«Призываем всех соблюдать элементарные требования правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Бытовой мусор является не только мощнейшим фактором разрушения экологии, но и источником лесных пожаров», — сказал Беляев.

Экологическая акция показала, что только общими усилиями можно сохранить чистоту и природное богатство лесных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.