Бердвотчеры Подмосковья вошли в число лидеров переписи птиц

Под эгидой союза охраны птиц России в стране прошла перепись воробьев. Это ежегодное мероприятие проводится для мониторинга популяций птиц, изменений ареалов обитания и других особенностей, позволяющих оценить условия жизни пернатых. Как сообщили в союзе, участие в переписи приняли бердвотчеры 82 регионов, которые в общей сложности насчитали почти 120 тысяч птиц. На первом месте — Санкт-Петербург, на втором — Москва и Подмосковье, тройку лидеров замкнул Волгоградская область, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Перепись птиц — ценный источник сведений для мониторинга фауны, которая проводится в Подмосковье постоянно. Наблюдения показали, что численность домового воробья во многих регионах, к сожалению, снижается, в первую очередь, из-за того, что в новых домах практически нет ниш, где птицы вьют свои гнезда. Но перепись дала и хорошие новости. В частности, бердвотчеры установили, что кустарник ирга, который все чаще применяют в благоустройстве территорий, стал частью кормовой базы птиц: они охотно употребляют ягоды ирги», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Итоги переписи можно увидеть здесь: vorobey.nbud.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.