«Белый цветок» распустился: гимназия возрождает традицию царской семьи

В гимназии Святителя Василия Великого прошла акция, возрождающая дореволюционную традицию Царской семьи. Учащиеся провели благотворительную ярмарку «Белый цветок», приуроченную ко дню рождения императора Николая II.

Изначально инициатива принадлежала императрице Александре Федоровне и ее дочерям, которые в 1911 году организовали продажу белых цветов для помощи тяжелобольным и нуждающимся. После революции традиция прервалась, но в 2010-х годах была восстановлена благодаря усилиям православных организаций.

«Особенно трогательно видеть, как наши гимназисты с таким теплом и усердием создают поделки для ярмарки. Они не просто продолжают дело Царской семьи, но и напрямую помогают сверстникам из Донбасса», — рассказал учредитель гимназии Константин Малофеев.

Собранные средства направят на помощь детям освобожденных территорий и строительство храма при коррекционной школе-интернате в Луганске.

Акция уже вышла за пределы гимназии — «Дни Белого цветка» регулярно проходят в десятках городов России, объединяя тысячи участников.