Белых лебедей в зоопарке столицы будет опекать Московский НПЗ

Почетным опекуном для 10 белых лебедей в Московском зоопарке стал МНПЗ. Ранее зоосад и городские парки столицы получили в дар от предприятия часть потомства большой лебединой семьи, живущей на заводском пруду. Проект реализуют в рамках программы социнвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», сообщила пресс-служба завода.

«Уже много лет потомство наших птиц радует горожан своей красотой в нескольких столичных парках. В Капотне белые лебеди-шипуны стали одной из достопримечательностей и символом обновленного предприятия. Наши работники тщательно следят за благополучием всех обитателей заводского пруда, где сложилась уникальная экосистема. Тут комфортно обитают белые лебеди, утки, чайки и даже пресноводные черепахи — весьма чувствительные к чистоте воды», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Кроме ухода и заботы за пернатыми программа опекунства предполагает проведение просветительских экологических мероприятий для детей. Волонтеры Московского НПЗ уже провели для школьников из Капотни первую ознакомительную экскурсию по зоопарку. Также с ребятами провели открытый урок природоведения и рассказали им об обитателях Московского зоопарка.

«Мы рады, что сотрудничество с Московским НПЗ развивается и дополняется новыми форматами. В этом году, когда птицы возвращались на воду после зимовки, на берегу пруда МНПЗ мы провели совместный открытый урок для семей с детьми об особенностях шипунов. Опекунство над нашими пернатыми дает новые возможности еще ближе познакомить подрастающее поколение с богатством живой природы», — подчеркнула заведующая сектором «Туризм» Московского зоопарка Екатерина Рогальская.

По словам волонтеров МНПЗ, на пруду у завода живет уже шестое поколение лебедей-шипунов. Они регулярно выводят потомство, а птенцов затем передают московским паркам. На территории заводского пруда для них создали комфортные условия — за здоровьем и рационом питания птиц следят специалисты, а на воде находятся деревянные плоты с домиками. Благоустроенная территория вокруг пруда для местных жителей стала популярным местом отдыха и наблюдения за птицами.