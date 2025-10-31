Белгородец получил направление на госпитализацию с пометкой «тупой дегенерат»

В Белгороде врачи поликлиники выписали мужчине направление на госпитализацию с пометкой «тупой дегенерат». Областной Минздрав и поликлиника назвали произошедшее технической ошибкой при переносе данных, подчеркнув, что пациента никто не хотел унижать, сообщает Go31 .

Ранее белгородец поделился с журналистами фотографией своего направления, где в графе «Место работы, должность» он заметил два слова — «тупой дегенерат». Сначала Минздрав Белгородской области не опровергал и не подтверждал подлинность документа, но позже признал, что мужчине действительно выдали такое направление в больнице.

После проверки, устроенной чиновниками и администрацией поликлиники, выяснилось, что указанное поле автоматически заполнилось сведениями из ранее внесенных записей в медкарту амбулаторного больного (МКАБ) пациента. По данным издания, все дело в том, что «под учетной записью одного из сотрудников в МКАБ фигурировала некорректная информация в полях „Профессия“ и „Должность“».

В итоге ошибку исправили, а главному врачу поручили тщательнее наблюдать за корректностью данных. Проверка продолжается.

