Бэби-бум: в нижегородском зоопарке «Лимпопо» родились детеныши волков

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде произошло пополнение: у красных и полярных волков родились детеныши, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Волчата появились на свет с разницей в несколько недель, а их первый выход на прогулку состоялся почти одновременно.

По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, самки — полярная волчица Астра и красная волчица Мира — в первые дни после родов тщательно оберегали своих детенышей в логовах. Однако с приходом тепла подросшие и любознательные малыши начали исследовать окружающий мир.

«Конечно, пока малыши очень осторожны, не отходят далеко от своих домиков, но наши посетители уже могут их увидеть», — заключил он.