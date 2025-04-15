Бэби-бум: в нижегородском зоопарке «Лимпопо» родились детеныши волков
В зоопарке Нижнего Новгорода родились детеныши красных и полярных волков
Фото - © пресс-служба зоопарка «Лимпопо»
В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде произошло пополнение: у красных и полярных волков родились детеныши, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Волчата появились на свет с разницей в несколько недель, а их первый выход на прогулку состоялся почти одновременно.
По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, самки — полярная волчица Астра и красная волчица Мира — в первые дни после родов тщательно оберегали своих детенышей в логовах. Однако с приходом тепла подросшие и любознательные малыши начали исследовать окружающий мир.
«Конечно, пока малыши очень осторожны, не отходят далеко от своих домиков, но наши посетители уже могут их увидеть», — заключил он.