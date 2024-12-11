Baza: жители Таганрога пожаловались на закрытые убежища в ночь ракетной атаки

Жители города Таганрог в Ростовской области заявили, что во время ночной ракетной атаки со стороны ВСУ бомбоубежища были закрыты. Видео очевидцев публикует Baza .

На одной из записей жительница Таганрога пожаловалась, что убежище у нее в доме было закрыто. В соседнем доме оно тоже не работало. Девушке пришлось вместе со своими маленькими детьми долго искать, где спрятаться.

Открытое бомбоубежище оказалось только в одном из общежитий. Местный житель снял видео, в котором призвал всех прятаться здесь.

Противник начал обстреливать Таганрог 11 декабря около 04:20. В городе звучала сирена, которая предупреждала о ракетной опасности.

Боевики ВСУ поразили в Таганроге промышленное предприятие, на парковке которого сгорели 14 автомобилей. Также была повреждена котельная.