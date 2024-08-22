Baza: суд признал недействительным контракт бойца СВО из Дании

Датчанин подписал контракт с Минобороны РФ и неожиданно для себя оказался на СВО. Суд признал документ недействительным, сообщает Baza .

Гражданин Дании приехал в Россию в 2023 году. Он захотел получить гражданство, а чтобы ускорить этот процесс, подписал контракт с Минобороны РФ. Причем мужчина даже не знал русского языка и не смог прочитать документ. Он не ожидал, что его отправят в зону спецоперации.

Датчанин пожаловался, что в армии ему было несладко: там его заставляли пить водку, называли шпионом и отнимали телефон. Мужчина даже подготовил письмо президенту РФ Владимиру Путину, где рассказал о своем случае.

Датчанин подал иск против Минобороны РФ, но военный суд его не удовлетворил. Затем мужчина обратился в следующую инстанцию.

Окружной суд отменил решение суда первой инстанции, полностью удовлетворил исковое заявление гражданина Дании и признал контракт с Минобороны РФ недействительным. Заседание было закрытым.

Датчанин отметил, что после разрешения ситуации он хочет остаться в России и открыть картинную галерею.