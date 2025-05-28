Baza: геолокация в Москве неделями сходит с ума из-за атак БПЛА

Жители Москвы столкнулись со сбоями в работе геолокации, которая буквально начала сходить с ума в последние недели: она показывает, что человек находится в Шереметьево, хотя на самом деле он может быть дома, сообщает Baza .

Из-за атак беспилотников в столице все чаще стали работать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, в мегаполисе отключают мобильный интернет. Из-за этого могут сбоить GPS и геолокация.

Жители столицы наблюдают сбои в работе приложений с картами и приложений, которыми пользуются спортсмены. Так, например, Strava показывает, что бегуны тренируются на летном поле в Шереметьево.

Гендиректор ExpoUAV Дмитрий Дацыков объяснил, что геолокация сбоит из-за системы, подменяющей настоящие координаты на некорректные (спуфинг — ред.). Карты показывают, что москвичи якобы находятся в аэропорту, потому что на моделях беспилотников с заводскими настройками координаты воздушных гавань занесены в стоп-лист для полетов. Если дрон определяет себя над аэропортом, у него включается режим принудительной посадки.

Руководитель департамента технологий мультисредной защиты «Группы ФТК» Леонид Федоров отметил, что РЭБ, отключение мобильной связи и спуфинг эффективно подавляют каналы управления, связи и навигации БПЛА.

26 мая в российских регионах снова ограничили работу мобильного интернета. Меры объяснили требованиями безопасности из-за возможных атак беспилотников.