Бастрыкин со смехом заявил, что Россия будет свободной

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин пошутил во время сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвященной регулированию в сфере миграции. Глава Следкома заподозрил среди гостей мероприятия мигрантов и со смехом сказал, что «Россия будет свободной», обратила внимание «Фонтанка» .

Во время разговора со сцены Бастрыкин указал пальцем на людей в зале и спросил, являются ли они мигрантами, после чего собравшиеся засмеялись. Председателю СК ответили, что заинтересовавшие его люди — кришнаиты.

«Это что, мигранты, да? Протестная акция! Россия будет свободной», — со смехом сказал Бастрыкин.

Далее глава Следкома добавил, что гости форума, в которых он заподозрил мигрантов, «как-то быстро угомонились» сразу после его шутки.

Накануне, 19 мая, в ходе ПМЮФ Бастрыкин также пообщался с роботом-приставом Арди.